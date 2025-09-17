L’OraSì è già pronta | Carichi per il debutto
Guai a fidarsi delle amichevoli estive, soprattutto di quelle di pallacanestro dove quasi sempre si giocano quarti con il punteggio che si riazzera, ma è chiaro che vincere aiuta a vincere e fa bene al morale. Le cinque vittorie ottenute in sei partite dall’OraSì nella preseason (l’unico ko è arrivato contro la Tema Sinergie all’esordio) sono un’ottima iniezione di fiducia per giocatori e tifosi e confermano come la squadra abbia iniziato a trovare i giusti automatismi di gioco. Altro dato interessante è il gioco di Auletta, già visto a Cassino, una pallacanestro veloce e intensa che può far divertire il pubblico e ridare entusiasmo ad una tifoseria che negli ultimi due anni non si è di certo esaltata, tranne che nella seconda parte della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
