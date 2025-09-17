Lookman una separazione che si fa sempre più inevitabile | Pedullà commenta il suo atteggiamento nei confronti dell’Atalanta
Lookman ancora ai margini con l’Atalanta: l’Inter avrebbe dovuto fare lo sforzo secondo l’esperto di mercato Pedullà. Ademola Lookman continua a essere un separato in casa nell’ Atalanta, nonostante sia stato inserito nella lista Champions League. Il nigeriano continua ad allenarsi separatamente, e il suo reintegro non sembra essere una priorità per lui, come ha commentato Alfredo Pedullà nel suo intervento su YouTube. Secondo l’esperto di mercato, la situazione sta diventando imbarazzante per tutti i soggetti coinvolti: «La storia di Lookman sta diventando una coperta che da corta è sul punto di tramutarsi in patetica», ha dichiarato Pedullà, facendo riferimento alla continua separazione tra il calciatore e la squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com
