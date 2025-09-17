Londra protesta Stop-Trump durante la visita del presidente Usa
Londra, 17 set. (askanews) - Decine di persone hanno protestato a Londra contro la visita del presidente Usa Donald Trump, mentre veniva ricevuto a Windsor da Re Carlo III in pompa magna. In piazza bandiere palestinesi, cartelli con scritto "Stop al razzismo", "No al disastro climatico, stop a Trump", e palloncini con la sua immagine. La manifestazione è stata organizzata dal gruppo "Stop Trump". "Vogliamo dare uno spazio alla stragrande maggioranza dei britannici e far conoscere i loro sentimenti riguardo al fatto che odiano Donald Trump, odiano la sua politica, odiano il suo razzismo, il fatto che stia consentendo un genocidio a Gaza, il fatto che si stia avvicinando a Putin. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
