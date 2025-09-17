Londra oggi Donald Trump incontra Re Carlo

Sarà “un giorno molto importante”, quello della seconda visita di Stato di Donald Trump a Re Carlo a Londra. Arrivato con la first lady Melania, è atteso al Castello di Windsor, dove sono previste parate militari, sfilate in carrozza, l’esibizione delle Red Arrows, la pattuglia acrobatica nazionale della Gran Bretagna, e una cena di Stato. Donald Trump incontra Re Carlo a Londra. L’accoglienza per il tycoon non è stata tranquilla. Alcuni attivisti anti Trump hanno infatti proiettato alcune foto di Donald Trump in compagnia di Jeffrey Epstein, il criminale statunitense condannato per abusi sessuali prima di morire in carcere. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

