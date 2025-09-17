Londra oggi Donald Trump incontra Re Carlo
Sarà “un giorno molto importante”, quello della seconda visita di Stato di Donald Trump a Re Carlo a Londra. Arrivato con la first lady Melania, è atteso al Castello di Windsor, dove sono previste parate militari, sfilate in carrozza, l’esibizione delle Red Arrows, la pattuglia acrobatica nazionale della Gran Bretagna, e una cena di Stato. Donald Trump incontra Re Carlo a Londra. L’accoglienza per il tycoon non è stata tranquilla. Alcuni attivisti anti Trump hanno infatti proiettato alcune foto di Donald Trump in compagnia di Jeffrey Epstein, il criminale statunitense condannato per abusi sessuali prima di morire in carcere. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: londra - oggi
Ex party girl anni ’90, oggi attivista impegnata per la salute delle donne. Dalla Londra Britpop al wellness consapevole, nel giorno del ritorno degli Oasis
Macron a Londra: oggi il summit con Starmer e l’incontro con Re Carlo
Diamond League Londra 2025 atletica oggi: orari, tv, programma, streaming, italiani in gara
È da oggi in libreria "Londra" di Louis-Ferdinand Céline. Riparte esattamente dove "Guerra" ci aveva lasciati: un inedito travolgente, un’ode selvaggia alla diserzione e alla Londra più cruda e magnetica. Con la traduzione potente di Ottavio Fatica e la cura di - X Vai su X
Oggi, nel 2008, muore Richard Wright: tastierista, cantante e compositore inglese, cofondatore e membro dei Pink Floyd. Londra, 28 luglio 1943 Londra, 15 settembre 2008 - facebook.com Vai su Facebook
L’assalto finale di Israele. Trump a Londra. Il nuovo San Siro | Podcast; Trump nel Regno Unito per tre giorni: Starmer cerca intesa su dazi e Ucraina; Regno Unito, Donald Trump e Melania in visita di Stato da Re Carlo III: il programma.
Regno Unito, Trump atterrato a Londra: al via la visita di Stato bis - Il presidente statunitense è giunto all'aeroporto di Stansted, insieme alla first lady Melania, in vista della sua seconda visita di Stato nel Regno Unito. Secondo tg24.sky.it
TRUMP A LONDRA - Donald Trump è atterrato ieri notte a Londra per la sua seconda visita di Stato in Gran Bretagna. Segnala 9colonne.it