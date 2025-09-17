L’Oms | Un’altra pandemia è certa

Laverita.info | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ennesima minaccia per spingere gli Stati membri ad adottare il Trattato comune contro le emergenze. Nuovo favore a Big Pharma: raccomandati i farmaci anti obesità. 🔗 Leggi su Laverita.info

l8217oms un8217altra pandemia 232 certa

© Laverita.info - L’Oms: «Un’altra pandemia è certa»

In questa notizia si parla di: altra - pandemia

232 medici contrattualizzati dalla Regione. Mario Nieddu: «Siamo al lavoro per contrastare la pandemia» - Incrementare le forze in campo ci consentirà di dare risposte sul piano dell’assistenza, ma anche di supportare il personale che finora ha ... Segnala laprovinciadelsulcisiglesiente.com

Cerca Video su questo argomento: L8217oms Un8217altra Pandemia 232