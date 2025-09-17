Lomomatic 110 Nocturne | La Fotocamera Analogica che Riporta in Vita la Magia del Formato 110
Lomography lancia una sfida audace con la nuova Lomomatic 110 Nocturne, una fotocamera che celebra il ritorno trionfale del formato 110. Questa piccola gemma tecnologica, rivestita in elegante metallo nero, rappresenta l'equilibrio perfetto tra nostalgia e innovazione. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
