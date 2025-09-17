Lomomatic 110 Nocturne | La Fotocamera Analogica che Riporta in Vita la Magia del Formato 110

17 set 2025

Lomography lancia una sfida audace con la nuova Lomomatic 110 Nocturne, una fotocamera che celebra il ritorno trionfale del formato 110. Questa piccola gemma tecnologica, rivestita in elegante metallo nero, rappresenta l'equilibrio perfetto tra nostalgia e innovazione. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

La nuova fotocamera a pellicola ultratascabile di Lomography - Lomography ha presentato un nuovo modello di fotocamera a pellicola in formato 110 chiamato appunto Lomomatic 110 che si ispira ai modelli ultrascabili analogici con la forma estremamente compatta e ... Lo riporta wired.it

