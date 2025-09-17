Lombardia bocciato obbligo vaccinale per virus sinciziale | ira FI e Pd
Forza Italia che chiedeva, tra l'altro, l'obbligo vaccinale a livello nazionale contro il virus respiratorio sinciziale Rsv per i neonati. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Virus sinciziale, non passa in Regione l'obbligo del vaccino. Forza Italia durissima: Alleati no vax; I medici di famiglia non diventeranno specialisti come chiedeva il ministro della salute; Veneto, lite a destra sul dopo Zaia. FdI cede se ottiene la Lombardia.
