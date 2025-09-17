L' offerta di lavoro | Cameriere con esperienza 10 ore al giorno 3 euro l' ora Rabbia e sgomento
L'offerta di lavoro, se così si può definire, arriva da un'attività commerciale del centro direzionale di Napoli, zona ricca di uffici, ristoranti, gastronomie e bar. E ha sollevato polemiche e indignazione. Un noto bar, infatti, ha proposto a un aspirante cameriere "con esperienza" un impiego.
L'offerta di lavoro: Cameriere con esperienza, 10 ore al giorno, 3 euro l'ora. Rabbia e sgomento; Cercasi cameriera carina, con esperienza: bufera sull'annuncio di lavoro; Cameriere Per Bistrot In Zona Prati lavoro a Roma.
Offerta di lavoro in Valsusa: la filiale Synergie Italia di Susa ricerca barista cameriere - LAVORO IN VALSUSA – Hai già maturato esperienza come barista o cameriere, o ti piacerebbe lavorare nel settore della ristorazione? lagendanews.com scrive
La vergognosa offerta di lavoro: 150 euro a settimana per 50 ore in un bar al Centro Direzionale di Napoli - Turni di 10 ore al giorno per 150 euro a settimana: offerta di lavoro della vergogna in un bar del Centro Direzionale di Napoli ... Lo riporta fanpage.it