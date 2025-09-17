Locatelli diventa per la seconda volta papà! Fiocco azzurro per il capitano della Juve | la FOTO con la moglie e l’annuncio che riempie di gioia anche i tifosi

Locatelli diventa per la seconda volta pap à: la FOTO e il messaggio per condividere la gioia del capitano bianconero. Grande gioia in casa bianconera per la bellissima notizia arrivata direttamente dal capitano della Juventus. Il 17 settembre alle 7:13 del mattino è nato Edoardo Locatelli, il secondogenito di Manuel Locatelli. Con un post commovente sui suoi canali social, il centrocampista ha voluto condividere questo momento speciale con i tifosi e il mondo intero, dando il benvenuto al suo secondo figlio in un’ondata di affetto e congratulazioni. La foto, accompagnata dalle parole “Il 17 settembre alle 7. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

In questa notizia si parla di: locatelli - diventa

La storia di Valerio Locatelli, un mostro del cubo di Rubik - facebook.com Vai su Facebook

Dodicenne triestina campionessa italiana di tiro con l'arco per la seconda volta; SBK Olanda, in Gara 2 grandissimo Locatelli ma Bulega e Razga fanno il tonfo; Roma-Juventus 1-1: Ranieri e Tudor sempre in lotta per la Champions, gol di Locatelli e Shomurodov.

Locatelli torna titolare con l’Italia? L’idea di Gattuso in vista della sfida contro Israele: possibile cambio di modulo per inserire lo juventino - Svelata la possibile soluzione tattica che verrà adottata dal ct Gattuso per la sfida contro Israele di domani Dopo il convincente successo per 5- Si legge su juventusnews24.com

Locatelli: "La scelta Juric ci stava, ma dopo Gasp è dura. Lookman, ecco come farti perdonare" - Ad Amsterdam, dove si sta giocando la quinta tappa dell’EA7 World Legends Padel Tour, ci sono tanti protagonisti del mondo dello sport: tra questi. Lo riporta tuttomercatoweb.com