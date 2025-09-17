Locatelli, capitano della Juventus, ha scritto questo messaggio dopo il pareggio in Champions League contro il Borussia Dortmund. Il cuore pulsante della Juventus, il leader che indica la via. Il giorno dopo l’incredibile pareggio in rimonta contro il Borussia Dortmund, è Manuel Locatelli a farsi portavoce dell’orgoglio bianconero. Con un messaggio affidato ai social, il centrocampista e leader della Signora ha celebrato lo spirito indomabile di una squadra che non ha mai smesso di crederci. “Lottare fino all’ultimo secondo”: il messaggio di Locatelli. « Oggi abbiamo mostrato il carattere che ci contraddistingue: lottare fino all’ultimo secondo, senza mai mollare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Locatelli celebra il carattere di questa Juventus: la leadership del capitano dopo il 4-4 in Champions, cosa ha scritto sui social – FOTO