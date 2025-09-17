Lo trovano in ipotermia sull' isolotto al centro del fiume

Intervento spettacolare quello avvenuto nel primo mattino di oggi, mercoledì 17 settembre, a Bolzano, con i vigili del fuoco che a bordo di un gommone hanno raggiunto un isolotto sul fiume Isarco. Sopra di esso, infatti, era segnalata la presenza di un uomo, avvistato dal alcuni passanti che. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Lo trovano in ipotermia sull'isolotto al centro del fiume

