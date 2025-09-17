‘Lo stato delle cose’ Santoro torna in Rai ospite di Giletti

Sarà Michele Santoro il primo ospite di Massimo Giletti  nella nuova stagione di ‘ Lo stato delle cose ‘ in onda da lunedì in prima serata su Raitre. Ci saranno anche l’eurodeputato leghista Roberto Vannacci e la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi, ad alimentare il dibattito politico. “Se mi piacerebbe avere ospite la premier Meloni? Certo. Ma da me non vengono né lei né Schlein “, dichiara Giletti. La prima inchiesta del programma riguarderà le infiltrazioni nel demanio pubblico siciliano, e si proseguirà poi con il delitto di Garlasco. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

