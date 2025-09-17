Lo sport unisce e corre oltre le barriere sociali ma non quando è d’élite
Tempo di lettura: 2 minuti Lo sport è, per definizione, un linguaggio universale: corre oltre le barriere sociali, culturali ed economiche, e diventa occasione di incontro, crescita e condivisione. È per questo che eventi podistici, soprattutto se ospitati in contesti storici e paesaggistici di pregio come Benevento, dovrebbero rappresentare un momento di festa popolare, capace di coinvolgere l’intera comunità. Eppure, la prossima gara “Xcorrere la Storia”, in programma il 20 settembre 2025 e organizzata dall’ASD Podismo Benevento, lascia più di un interrogativo aperto. L’iniziativa, presentata come una “gara podistica nazionale di 5 km”, è infatti riservata a una élite di atleti invitati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
