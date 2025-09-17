Lo scarto rinasce con la stampa 3D il Km Rosso guida il riciclo innovativo
ECONOMIA CIRCOLARE. Il Cotonificio Albini e l’Università di Bergamo parte della sperimentazione. Il progetto vale 4 milioni di euro, la metà finanziati da Regione Lombardia. I risultati a fine 2027. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: scarto - rinasce
Labirinti Magici compie 10 anni! Continuiamo a festeggiare insieme con il ` Scopriremo insieme la magia del riuso creativo e come i materiali di scarto possono rinascere e trasformarsi in tesori. ?Le bambine e bambini faranno e - facebook.com Vai su Facebook
Lo scarto rinasce con la stampa 3D, il Km Rosso guida il riciclo innovativo; Dagli scarti nascono 550 copie della Vittoria Alata con la stampa 3D; La villa di Felice Maniero diventa un parco giochi con altalene stampate in 3D.
Lo scarto rinasce con la stampa 3D, il Km Rosso guida il riciclo innovativo - Il Cotonificio Albini e l’Università di Bergamo parte della sperimentazione. Secondo ecodibergamo.it
Stampa 3D con materiale riciclato, la visione del gruppo BMW - Il gruppo BMW fa un nuovo passo verso l'economia circolare avanzata utilizzando filamenti e granuli derivati dalla polvere di scarto della stampa 3D e dalle parti usate per produrre nuovi componenti. Si legge su ansa.it