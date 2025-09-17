Lo lascerà come le altre Chi è il fidanzato di Katia Buchicchio e cosa ha fatto dopo Miss Italia 2025

Sono bastati pochi giorni dall’elezione di Katia Buchicchio come Miss Italia 2025 per far crescere la curiosità non solo intorno a lei, ma anche attorno al suo fidanzato, Michael Telesca. Il giovane, originario di Anzi, un piccolo centro in provincia di Potenza, ha appena 20 anni e da quasi quattro condivide la sua vita con la reginetta di bellezza. La loro storia è iniziata quando erano ancora adolescenti e da allora, come mostrano numerosi scatti sui social, non si sono più separati. Telesca è un ragazzo semplice, legato alle sue radici e appassionato di sport. Vive ancora nel suo paese d’origine e gioca a calcio nella polisportiva locale, un impegno che alterna alla vita quotidiana e ai momenti trascorsi con Katia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it