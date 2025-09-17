Lo fermano per un controllo e si scopre che ha truffato un' 80enne fingendosi carabiniere | denunciato
Gli agenti della squadra volante, con la collaborazione della polizia locale di Spoltore, hanno fermato al confine con Pescara un’auto sospetta con a bordo due persone e proprio questo avrebbe incastrato uno dei due occupanti del mezzo identificato come il presunto responsabile della truffa. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
