Lo fermano per un controllo e si scopre che ha truffato un' 80enne fingendosi carabiniere | denunciato

Gli agenti della squadra volante, con la collaborazione della polizia locale di Spoltore, hanno fermato al confine con Pescara un’auto sospetta con a bordo due persone e proprio questo avrebbe incastrato uno dei due occupanti del mezzo identificato come il presunto responsabile della truffa. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

