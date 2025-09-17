Lo conosce sui social poi l’orrore per la 20enne | arrestato dopo il primo appuntamento

Thesocialpost.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Minacciata con un coltello e poi violentata al primo appuntamento.  È la terribile vicenda denunciata da una ragazza italiana di 20 anni a San Donato Milanese, dove un 36enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri. L’uomo è accusato di  violenza sessuale,  tentata rapina aggravata  e  porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. L’incontro nato sui social. Secondo quanto ricostruito, la giovane aveva conosciuto il 36enne attraverso un  social network. Dopo alcuni scambi di messaggi, aveva accettato di incontrarlo di persona. Si trattava del loro primo appuntamento, fissato nei pressi del capolinea della metropolitana di San Donato Milanese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

lo conosce sui social poi l8217orrore per la 20enne arrestato dopo il primo appuntamento

© Thesocialpost.it - Lo conosce sui social, poi l’orrore per la 20enne: arrestato dopo il primo appuntamento

In questa notizia si parla di: conosce - social

«Sui social si sono fatti parecchia pubblicità con la mia assunzione, ma nessuno conosce il vero finale della storia»

Cerca Video su questo argomento: Conosce Social L8217orrore 20enne