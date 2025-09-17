Livorno è stata rimossa dalla Terrazza Mascagni la balenottera spiaggiata Ora lo studio su come è morta
Livorno, 17 settembre 2025 – La complicata operazione è riuscita. La balenottera di 16 metri morta e spiaggiata sotto la Terrazza Mascagni a Livorno è stata imbracata dalla coda e trascinata da un rimorchiatore nel porto di Livorno. Dove ora è a disposizione degli esperti per capire come è morta. Si concludono dunque in circa 12 ore le operazioni per la rimozione dalla Terrazza. Alle prime luci dell’alba alcuni passanti erano rimasti sorpresi vedendo appunto l’imponente animale senza vita. Immediato l'allarme alle forze dell’ordine, alla Capitaneria e ai vigili del fuoco. Un’operazione congiunta che è riuscita in poche ore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
