Livorno carcassa di balenottera trovata in mare alla Terrazza Mascagni
La carcassa di un grosse cetaceo, presumibilmente un balenottera, è stata rinvenuta nelle acque antistanti la Terrazza Mascagni nella mattina di oggi, mercoledì 17 settembre. L'animale, lungo diversi metri, mostrava evidenti segni di decomposizione, segno che la morte è avvenuta da tempo e in. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
In questa notizia si parla di: livorno - carcassa
