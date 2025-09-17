Livorno | carcassa di balenottera ritrovata alla terrazza Mascagni

Il cetaceo ha una lunghezza di circa 16-17 metri e presenta evidenti segni di decomposizione L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

livorno carcassa balenottera ritrovataLa morte forse a causa di un traghetto: balenottera spiaggiata a Livorno, parla l’esperto - Ma ci sono comunque anche altre ipotesi: “La morte può essere anche naturale. Scrive lanazione.it

livorno carcassa balenottera ritrovataCarcassa di balenottera trovata in mare a Livorno, morta davanti alla Terrazza Mascagni - Livorno, 17 settembre 2025 – La carcassa di un grosso cetaceo, probabilmente una balenottera, è stata trovata questa mattina nelle acque antistanti la Terrazza Mascagni. Segnala lanazione.it

