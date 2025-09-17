Livorno | carcassa di balenottera ritrovata alla terrazza Mascagni
Il cetaceo ha una lunghezza di circa 16-17 metri e presenta evidenti segni di decomposizione L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: livorno - carcassa
Livorno, carcassa di balenottera trovata in mare alla Terrazza Mascagni
Carcassa di balenottera trovata in mare a Livorno, morta davanti alla Terrazza Mascagni
Livorno, trovata la carcassa di una balenottera spiaggiata
Trovata la carcassa di una balenottera di 15 metri nelle acque di Livorno: folla sbalordita sulla Terrazza Mascagni - X Vai su X
Questa mattina è stata rinvenuta la carcassa di un cetaceo, probabilmente una balenottera di circa 14-18 metri, davanti alla Terrazza Mascagni a Livorno. Intervenuta la Capitaneria di Porto insieme a Protezione Civile, Polizia Municipale e tecnici di ARPAT. Ri - facebook.com Vai su Facebook
Carcassa di balenottera trovata in mare a Livorno, morta davanti alla Terrazza Mascagni; Balenottera morta davanti alla Terrazza Mascagni; Livorno, trovata la carcassa di una balenottera spiaggiata.
La morte forse a causa di un traghetto: balenottera spiaggiata a Livorno, parla l’esperto - Ma ci sono comunque anche altre ipotesi: “La morte può essere anche naturale. Scrive lanazione.it
Carcassa di balenottera trovata in mare a Livorno, morta davanti alla Terrazza Mascagni - Livorno, 17 settembre 2025 – La carcassa di un grosso cetaceo, probabilmente una balenottera, è stata trovata questa mattina nelle acque antistanti la Terrazza Mascagni. Segnala lanazione.it