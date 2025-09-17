LIVE PSG-Atalanta Champions League calcio in DIRETTA | Juric rivoluziona tutto Bernasconi titolare

Oasport.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.03 Ecco le formazioni ufficiali: PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola, Mayulu, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Musah, Bernasconi; Pasalic; De Ketelaere, Maldini. All. Juric 20.02 Buonasera e benvenuti alla diretta di PSG-Atalanta. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale PSG-Atalanta, Champions League calcio in DIRETTA, Juric cerca il miracolo sportivo. I campioni d’Europa in carica del PSG sfidano l’Atalanta in Champions League. 🔗 Leggi su Oasport.it

