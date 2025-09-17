LIVE PSG-Atalanta Champions League calcio in DIRETTA | Juric punta su Bernasconi titolare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.35 Achraf Hakimi del Psg ha prodotto 36 occasioni da rete su azione nella scorsa stagione di Champions League, record per un terzino in una singola edizione della competizione (dal 2003-04). 20.30 Davide Zappacosta dell’Atalanta è stato il miglior calciatore sia per cross riusciti (16) che per occasioni create da cross (9) su azione nella scorsa competizione. Inoltre, i suoi 5 assist sono stati il massimo per un terzino nella scorsa edizione della Champions League, al pari con Achraf Hakimi del Psg. 20.03 Ecco le formazioni ufficiali: PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola, Mayulu, Kvaratskhelia. 🔗 Leggi su Oasport.it

