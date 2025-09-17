LIVE PSG-Atalanta Champions League calcio in DIRETTA | Juric punta su Bernasconi titolare

Oasport.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.35 Achraf Hakimi del Psg ha prodotto 36 occasioni da rete su azione nella scorsa stagione di Champions League, record per un terzino in una singola edizione della competizione (dal 2003-04). 20.30 Davide Zappacosta dell’Atalanta è stato il miglior calciatore sia per cross riusciti (16) che per occasioni create da cross (9) su azione nella scorsa competizione. Inoltre, i suoi 5 assist sono stati il massimo per un terzino nella scorsa edizione della Champions League, al pari con Achraf Hakimi del Psg. 20.03 Ecco le formazioni ufficiali: PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola, Mayulu, Kvaratskhelia. 🔗 Leggi su Oasport.it

live psg atalanta champions league calcio in diretta juric punta su bernasconi titolare

© Oasport.it - LIVE PSG-Atalanta, Champions League calcio in DIRETTA: Juric punta su Bernasconi titolare

In questa notizia si parla di: atalanta - champions

Dove vedere in tv PSG-Atalanta, Champions League calcio: orario, canale, streaming

Paris Saint Germain-Atalanta (Champions League, 17-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Altro che Napoli, è un’altra la regina della Serie A: è la nuova Atalanta: Champions assicurata

LIVE Alle 21 Psg-Atalanta: Juric con Krstovic e De Ketelaere, dubbio Kvara per Luis Enrique; Psg-Atalanta, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming; Psg-Atalanta diretta Champions League: segui la partita di oggi LIVE.

live psg atalanta championsPSG-Atalanta LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League - Atalanta di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Riporta fanpage.it

live psg atalanta championsPsg-Atalanta, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Juric (all'esordio in Champions) punta sull'attacco leggero: Maldini e De Ketelaere in avanti, con Pasalic a supporto. Scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Live Psg Atalanta Champions