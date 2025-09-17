CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 58? Fuori Joao Neves per infortunio, dentro Ramos nel PSG. 56? Pasalic di testa non impegna il portiere parigino. 54? Fuori Mayulu e Fabian Ruiz, dentro Zaire Emery e Kang Lee nel PSG. 52? Attacca ancora il PSG. 50? Gol di Nuno Mendes, incontenibile il terzino sinistro, PSG-Atalanta 3-0. 48? Fuori De Keteleare e Maldini, dentro Samardzic e Krstovic nell’Atalanta. 46? Inizia il secondo tempo! 21.50 Partita che viene completamente dominata dal PSG, con il risultato di 2-0 che sta stretto ai parigini, grazie alle parate di Carnesecchi compreso un rigore. Servirà altro per tentare la rimonta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE PSG-Atalanta 3-0, Champions League calcio in DIRETTA: Nuno Mendes sigla la terza rete