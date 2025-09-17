LIVE PSG-Atalanta 3-0 Champions League calcio in DIRETTA | Nuno Mendes sigla la terza rete
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 58? Fuori Joao Neves per infortunio, dentro Ramos nel PSG. 56? Pasalic di testa non impegna il portiere parigino. 54? Fuori Mayulu e Fabian Ruiz, dentro Zaire Emery e Kang Lee nel PSG. 52? Attacca ancora il PSG. 50? Gol di Nuno Mendes, incontenibile il terzino sinistro, PSG-Atalanta 3-0. 48? Fuori De Keteleare e Maldini, dentro Samardzic e Krstovic nell’Atalanta. 46? Inizia il secondo tempo! 21.50 Partita che viene completamente dominata dal PSG, con il risultato di 2-0 che sta stretto ai parigini, grazie alle parate di Carnesecchi compreso un rigore. Servirà altro per tentare la rimonta. 🔗 Leggi su Oasport.it
