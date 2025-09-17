CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 78? Poco gioco effettivo dopo la terza rete. 76? Fuori Musah e Djimsiti, dentro Scalvini e Brescianini nell’Atalanta. 74? Fuori Kvaratskhelia e Nuno Mendes, dentro Zabarny e Mbaye nel PSG. 72? Si riprende a giocare. 70? Invasione di campo, si ferma il gioco. 68? Ritmi enormemente più bassi rispetto al primo tempo. 66? Atalanta che fatica a trovare il pallone. 64? Carnesecchi blocca un tentativo di Ramos. 62? Gestione del pallone per il PSG. 60? Pressing del PSG ora meno offensivo. 58? Fuori Joao Neves per infortunio, dentro Ramos nel PSG. 56? Pasalic di testa non impegna il portiere parigino. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE PSG-Atalanta 3-0, Champions League calcio in DIRETTA: Carnesecchi salva su Ramos