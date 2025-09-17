LIVE PSG-Atalanta 3-0 Champions League calcio in DIRETTA | Carnesecchi salva su Ramos
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 78? Poco gioco effettivo dopo la terza rete. 76? Fuori Musah e Djimsiti, dentro Scalvini e Brescianini nell’Atalanta. 74? Fuori Kvaratskhelia e Nuno Mendes, dentro Zabarny e Mbaye nel PSG. 72? Si riprende a giocare. 70? Invasione di campo, si ferma il gioco. 68? Ritmi enormemente più bassi rispetto al primo tempo. 66? Atalanta che fatica a trovare il pallone. 64? Carnesecchi blocca un tentativo di Ramos. 62? Gestione del pallone per il PSG. 60? Pressing del PSG ora meno offensivo. 58? Fuori Joao Neves per infortunio, dentro Ramos nel PSG. 56? Pasalic di testa non impegna il portiere parigino. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: atalanta - champions
Dove vedere in tv PSG-Atalanta, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Paris Saint Germain-Atalanta (Champions League, 17-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Altro che Napoli, è un’altra la regina della Serie A: è la nuova Atalanta: Champions assicurata
Champions League: Ajax-Inter 0-1e Paris SG-Atalanta 2-0. Giovedì Manchester City-Napoli Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-champions-league-girone-unico-esordio-juve-inter-atalanta-e-napoli-news-aggior - facebook.com Vai su Facebook
? #PSG-#Atalanta: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming la Champions League in tempo reale - X Vai su X
Psg-Atalanta LIVE; LIVE Psg-Atalanta 3-0: dentro Scalvini e Brescianini per Djimsiti e Musah; PSG-Atalanta 3-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League: tris di Nuno Mendes.
Psg-Atalanta, il risultato in diretta LIVE - L'allenatore del Psg, Luis Enrique, ha vinto il 64,5% delle sue partite da allenatore in Champions League (40/62) ed è la percentuale di successi più alta tra gli allenatori con almeno 50 partite da ... Lo riporta sport.sky.it
Champions League: in campo Psg-Atalanta 3-0 DIRETTA - I campioni in carica subito avanti con Marquinhos, raddoppia Kvara. Riporta ansa.it