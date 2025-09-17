LIVE PSG-Atalanta 2-0 Champions League calcio in DIRETTA | finisce il primo tempo!

Oasport.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.50 Partita che viene completamente dominata dal PSG, con il risultato di 2-0 che sta stretto ai parigini, grazie alle parate di Carnesecchi compreso un rigore. Servirà altro per tentare la rimonta. A tra poco per il secondo tempo! 47? Finisce il primo tempo, PSG-Atalanta 2-0. 45? CARNESECCHI para un rigore a Barcola. 43? Rigore per il PSG, pestone su Marquinhos con palla ancora in gioco da parte di Musah. 41? Joao Neves calcia male al volo. 39? Fabian Ruiz fermato prima del tiro. 37? Gol di Kvaratskhelia, destro fortissimo che non lascia scampo, PSG-Atalanta 2-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

