LIVE PSG-Atalanta 1-0 Champions League calcio in DIRETTA | miracolo di Carnesecchi su Hakimi
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19? Si rialza l’Atalanta, Kossounou ci prova ma manda alto. 17? Vitinha su punizione non crea pericoli a Carnesecchi. 15? Mayulu dalla distanza manda alto. 13? MIRACOLO di Carnesecchi su Hakimi. 11? Atalanta che non riesce ancora a fare gioco. 9? Barcola con il piatto impegna Carnesecchi. 7? Nuno Mendes sbaglia davanti a Carnesecchi, Atalanta in bambola. 5? Rete di Marquinhos, palla persa dell’Atalanta che regala l’assist a Fabian Ruiz, PSG-Atalanta 1-0. 3? Partita subito fallosa. Intervento su Maldini. 1? Inizia la partita! 20.57 Inno della Champions League in corso. 🔗 Leggi su Oasport.it
