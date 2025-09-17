LIVE PSG-Atalanta 1-0 Champions League calcio in DIRETTA | miracolo di Carnesecchi su Hakimi

Oasport.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19? Si rialza l’Atalanta, Kossounou ci prova ma manda alto. 17? Vitinha su punizione non crea pericoli a Carnesecchi. 15? Mayulu dalla distanza manda alto. 13? MIRACOLO di Carnesecchi su Hakimi. 11? Atalanta che non riesce ancora a fare gioco. 9? Barcola con il piatto impegna Carnesecchi. 7? Nuno Mendes sbaglia davanti a Carnesecchi, Atalanta in bambola. 5? Rete di Marquinhos, palla persa dell’Atalanta che regala l’assist a Fabian Ruiz, PSG-Atalanta 1-0. 3? Partita subito fallosa. Intervento su Maldini. 1? Inizia la partita! 20.57 Inno della Champions League in corso. 🔗 Leggi su Oasport.it

In questa notizia si parla di: atalanta - champions

