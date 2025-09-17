LIVE PSG-Atalanta 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | si parte!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1? Inizia la partita! 20.57 Inno della Champions League in corso. 20.54 Tutto pronto per l’inizio della partita. 20.49 Cinque minuti all’ingresso in campo dei giocatori. 20.44 Charles De Ketelaere ha preso parte attiva a nove reti (quattro goal e cinque assist) in 10 presenze in Champions League con l’Atalanta la scorsa stagione. più di qualsiasi altro calciatore belga in una singola edizione della Coppa (superate le otto partecipazioni attive a gol di Kevin De Bruyne nel 2022-23, due marcature e sei assist vincenti in quel caso). 20.39 Debutto in Champions League anche per lo stesso Juric, oltre per alcuni come Maldini e Bernasconi. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: atalanta - champions
Dove vedere in tv PSG-Atalanta, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Paris Saint Germain-Atalanta (Champions League, 17-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Altro che Napoli, è un’altra la regina della Serie A: è la nuova Atalanta: Champions assicurata
? #PSG-#Atalanta: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming la Champions League in tempo reale - X Vai su X
RIECCO LA MUSICHETTA DELLA CHAMPIONS Domani l'#Atalanta torna a giocare nella competizione per club più importante d'Europa. Esordio da far tremare: a Parigi contro i campioni in carica del #PSG. Ne parliamo In DIRETTA stasera dalle ORE 19.4 - facebook.com Vai su Facebook
Psg-Atalanta LIVE; LIVE Alle 21 Psg-Atalanta: Juric con Krstovic e De Ketelaere, dubbio Kvara per Luis Enrique; PSG - Atalanta (0-0) Champions League 2025.
PSG-Atalanta LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League - Atalanta di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Lo riporta fanpage.it
Psg-Atalanta, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Juric (all'esordio in Champions) punta sull'attacco leggero: Maldini e De Ketelaere in avanti, con Pasalic a supporto. Riporta sport.sky.it