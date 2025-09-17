CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1? Inizia la partita! 20.57 Inno della Champions League in corso. 20.54 Tutto pronto per l’inizio della partita. 20.49 Cinque minuti all’ingresso in campo dei giocatori. 20.44 Charles De Ketelaere ha preso parte attiva a nove reti (quattro goal e cinque assist) in 10 presenze in Champions League con l’Atalanta la scorsa stagione. più di qualsiasi altro calciatore belga in una singola edizione della Coppa (superate le otto partecipazioni attive a gol di Kevin De Bruyne nel 2022-23, due marcature e sei assist vincenti in quel caso). 20.39 Debutto in Champions League anche per lo stesso Juric, oltre per alcuni come Maldini e Bernasconi. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE PSG-Atalanta 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: si parte!