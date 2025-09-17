Nella quinta giornata a Tokyo si assegnano le medaglie di lungo, asta femminile (con la Bruni) e 1500 (Riva). Via alle qualificazioni del triplo e alle batterie dei 200; nelle semifinali dei 400 Folorunso, Muraro e Sartori . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Mondiali a Tokyo: alle 13.49 la finale di Furlani. Oggi tocca a Diaz, Tortu e Riva