LIVE Mondiali a Tokyo | alle 13.49 la finale di Furlani Oggi tocca a Diaz Tortu e Riva

Gazzetta.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella quinta giornata a Tokyo si assegnano le medaglie di lungo, asta femminile (con la Bruni) e 1500 (Riva). Via alle qualificazioni del triplo e alle batterie dei 200; nelle semifinali dei 400 Folorunso, Muraro e Sartori  . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

live mondiali a tokyo alle 1349 la finale di furlani oggi tocca a diaz tortu e riva

© Gazzetta.it - LIVE Mondiali a Tokyo: alle 13.49 la finale di Furlani. Oggi tocca a Diaz, Tortu e Riva

In questa notizia si parla di: mondiali - tokyo

Nicole Colombi marcia veloce verso i Mondiali di Tokyo

Jacobs è tornato: "Flop e infortuni sono alle spalle. Punto tutto sui Mondiali di Tokyo"

Jacobs: “In testa ho solo i Mondiali di Tokyo. Futuro? Un fast food sulla spiaggia”

live mondiali tokyo 1349Mondiali di atletica Tokyo 2025, la diretta live di mercoledì 17 settembre: risultati e medaglie dell’Italia - Nel programma che scatta a mezzogiorno subito in pedana Dellavalle e Diaz nel salto triplo maschile. Come scrive corriere.it

live mondiali tokyo 1349Diretta live Mondiali di Atletica Tokyo 2025 17 settembre, finale per Furlani, Tortu e Desalu in pista rispondono su Jacobs - Mondiali atletica Tokyo 17 settembre 2025, programma, medagliere, protagonisti di oggi dei campionati al quinto giorno: Furlani, Tortu, Desalu, Kaddari, Fontana, Riva ... Segnala sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Live Mondiali Tokyo 1349