LIVE Mondiali a Tokyo | alle 13.49 la finale di Furlani Oggi tocca a Diaz Tortu e Riva
Nella quinta giornata a Tokyo si assegnano le medaglie di lungo, asta femminile (con la Bruni) e 1500 (Riva). Via alle qualificazioni del triplo e alle batterie dei 200; nelle semifinali dei 400 Folorunso, Muraro e Sartori . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: mondiali - tokyo
Nicole Colombi marcia veloce verso i Mondiali di Tokyo
Jacobs è tornato: "Flop e infortuni sono alle spalle. Punto tutto sui Mondiali di Tokyo"
Jacobs: “In testa ho solo i Mondiali di Tokyo. Futuro? Un fast food sulla spiaggia”
Day 5 ai mondiali di Tokyo e tante medaglie in programma Bruni, Furlani e Riva in finale per una medaglia. Qualificazioni per Dallavalle e Diaz, semifinali per Folorunso, Muraro e Sartori. Chiudono il cerchio degli italiani in gara Fontana, Kaddari, Desal - facebook.com Vai su Facebook
La quarta giornata dei Mondiali di Tokyo si è chiusa senza nuove medaglie per la spedizione azzurra. Applausi nella notte di Tokyo per la keniana Faith Kipyegon, che ha vinto il quarto titolo mondiale nei 1500 metri. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/202 - X Vai su X
Mondiali di atletica Tokyo 2025, la diretta live di mercoledì 17 settembre: risultati e medaglie dell’Italia - Nel programma che scatta a mezzogiorno subito in pedana Dellavalle e Diaz nel salto triplo maschile. Come scrive corriere.it
Diretta live Mondiali di Atletica Tokyo 2025 17 settembre, finale per Furlani, Tortu e Desalu in pista rispondono su Jacobs - Mondiali atletica Tokyo 17 settembre 2025, programma, medagliere, protagonisti di oggi dei campionati al quinto giorno: Furlani, Tortu, Desalu, Kaddari, Fontana, Riva ... Segnala sport.virgilio.it