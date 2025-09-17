LIVE Berrettini-Svrcina ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA | finalmente l’atteso ritorno del romano!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Berrettini e Dalibor Svrcina, partita valevole per il primo turno dell’ ATP 250 di Hangzhou 2025. Dopo 80 giorni torna è finalmente giunto il momento di rivedere in campo il tennista romano: in Cina l’azzurro fa il suo ritorno nel circuito dopo la sconfitta all’esordio a Wimbledon. Nell’ultima apparizione andata in scena sui prati londinesi Berrettini è stato sconfitto da Kamil Majchrzak per 6-4, 2-6, 4-6, 7-5, 3-6. A Wimbledon il romano è sceso in campo non al meglio della condizione fisica dopo l’infortunio avuto a maggio durante i tornei di Madrid e Roma. 🔗 Leggi su Oasport.it

