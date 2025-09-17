LIVE Atletica Mondiali 2025 in DIRETTA | torna Battocletti Pernici per stupire

Oasport.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali 2025 di atletica. Dopo cinque giorni molto positivi con ben cinque medaglie ( l’oro di Furlani, gli argenti di Battocletti e Palmisano e i bronzi di Fabbri e Aouani ) e tante finali conquistate dalla spedizione italiana, la rassegna iridata prosegue a Tokyo con un giovedì ancora ricco di eventi e con tanti italiani protagonisti, che andranno a caccia di posti in finale e qualcuno anche del podio. La sesta giornata dei Mondiali di Tokyo si preannuncia intensa e vibrante, con un programma che alterna gare di qualificazione e finali dall’altissimo livello tecnico. 🔗 Leggi su Oasport.it

live atletica mondiali 2025 in diretta torna battocletti pernici per stupire

© Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: torna Battocletti, Pernici per stupire

In questa notizia si parla di: atletica - mondiali

Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia

LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso

Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano

LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: CAMPIONE DEL MONDO A 20 ANNI! MATTIA FURLANI OROOOOOOOOOOOO; LIVE! Riva chiude settimo, ori per Cherotich, Nader e Moon; Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE.

live atletica mondiali 2025Diretta live Mondiali di Atletica Tokyo 2025 17 settembre, speranza Furlani, Tortu e Desalu fuori dai 200m, Diaz e Dallavalle ok - Mondiali atletica Tokyo 17 settembre 2025, programma, medagliere, protagonisti di oggi dei campionati al quinto giorno: Furlani, Tortu, Diaz, Kaddari, Fontana, Riva ... sport.virgilio.it scrive

LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: CAMPIONE DEL MONDO A 20 ANNI! MATTIA FURLANI OROOOOOOOOOOOO - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA LA CRONACA DELLA VITTORIA DI MATTIA FURLANI QUANTI SOLDI GUADAGNA MATTIA ... Come scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Atletica Mondiali 2025