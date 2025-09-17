LIVE Atletica Mondiali 2025 in DIRETTA | torna Battocletti nei 5000 Pernici insegue la finale negli 800

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA IL PROGRAMMA E GLI AZZURRI IN GARA OGGI Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali 2025 di atletica. Dopo cinque giorni molto positivi con ben cinque medaglie ( l’oro di Furlani, gli argenti di Battocletti e Palmisano e i bronzi di Fabbri e Aouani ) e tante finali conquistate dalla spedizione italiana, la rassegna iridata prosegue a Tokyo con un giovedì ancora ricco di eventi e con tanti italiani protagonisti, che andranno a caccia di posti in finale e qualcuno anche del podio. La sesta giornata dei Mondiali di Tokyo si preannuncia intensa e vibrante, con un programma che alterna gare di qualificazione e finali dall’altissimo livello tecnico. 🔗 Leggi su Oasport.it

