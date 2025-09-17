LIVE Atletica Mondiali 2025 in DIRETTA | torna Battocletti nei 5000 Pernici insegue la finale negli 800
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA IL PROGRAMMA E GLI AZZURRI IN GARA OGGI Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali 2025 di atletica. Dopo cinque giorni molto positivi con ben cinque medaglie ( l’oro di Furlani, gli argenti di Battocletti e Palmisano e i bronzi di Fabbri e Aouani ) e tante finali conquistate dalla spedizione italiana, la rassegna iridata prosegue a Tokyo con un giovedì ancora ricco di eventi e con tanti italiani protagonisti, che andranno a caccia di posti in finale e qualcuno anche del podio. La sesta giornata dei Mondiali di Tokyo si preannuncia intensa e vibrante, con un programma che alterna gare di qualificazione e finali dall’altissimo livello tecnico. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: atletica - mondiali
Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso
Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano
Mondiali #atletica, Furlani oro nel salto in lungo: è il primo per l'Italia - X Vai su X
Mondiali atletica, diretta: Mattia Furlani oro nel salto in lungo con 8.39 metri. Bruni perde in finale, Tortu e Desalu eliminati nei 200 - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: CAMPIONE DEL MONDO A 20 ANNI! MATTIA FURLANI OROOOOOOOOOOOO; LIVE! Riva chiude settimo, ori per Cherotich, Nader e Moon; Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE.
Diretta live Mondiali di Atletica Tokyo 2025 17 settembre, speranza Furlani, Tortu e Desalu fuori dai 200m, Diaz e Dallavalle ok - Mondiali atletica Tokyo 17 settembre 2025, programma, medagliere, protagonisti di oggi dei campionati al quinto giorno: Furlani, Tortu, Diaz, Kaddari, Fontana, Riva ... Secondo sport.virgilio.it
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: CAMPIONE DEL MONDO A 20 ANNI! MATTIA FURLANI OROOOOOOOOOOOO - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA LA CRONACA DELLA VITTORIA DI MATTIA FURLANI QUANTI SOLDI GUADAGNA MATTIA ... Da oasport.it