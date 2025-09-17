LIVE Atletica Mondiali 2025 in DIRETTA | Furlani sale in quarta posizione Tortu e Desalu eliminati bene Diaz e Dallavalle
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA 14.30: Al via la prima semifinale dei 400 ostacoli maschili. Primi due più due migliori tempi in finale. Questi i protagonisti: 2 Matic Ian Gu?ek (SLO) 48.25 48.25 19 3 Kemorena Tisang (BOT) 48.42 48.42 29 4 Karsten Warholm (NOR) 45.94 46.28 1 5 Emil Agyekum (GER) 48.21 48.21 17 6 Chris Robinson (USA) 47.76 47.76 14 7 Tyri Donovan (GBR) 48.26 48.26 39 8 Abderrahman Samba (QAT) 46.98 47.09 4 9 Francisco Guilherme Dos Reis Viana (BRA) 48.69 48.69 38 14.29: Lo svizzero Ehammer sale in terza posizione con 8. 🔗 Leggi su Oasport.it
