LIVE Atletica Mondiali 2025 in DIRETTA | fiatone Diaz nella qualificazione del triplo bene Dallavalle
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA 12.46: ROBERTA BRUNI SUPERA 4.45 AL SECONDO TENTATIVO! 12.45: La statunitense Long si impone nella terza batteria dei 200 con 22?51, secondo posto per la giamaicana Moore con 22?56, terzo posto per la tedesca Junk con 22?81 12.43: Queste le protagoniste della terza batteria dei 200 donne: 2 Beyonce Defreitas (IVB) 22.81 22.97 63 3 Ashanti Moore (JAM) 22.31 22.31 16 4 Liranyi Alonso (DOM) 22.69 22.69 72 5 Sophia Junk (GER) 22.53 22.53 38 6 Kristie Edwards (AUS) 22.81 22.81 43 7 Mckenzie Long (USA) 21. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: atletica - mondiali
Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso
Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano
Atletica, Mondiali di Tokyo 2025: oggi Diaz, Furlani, Bruni e Riva - X Vai su X
Radio1 Rai. . #Tokyo2025 Ai Mondiali di #atletica, oggi in gara, alle 13.35 (ora italiana) la finale del salto in alto maschile con il 19enne Matteo Sioli. Alle 13.40 circa, le semifinali dei 110 ostacoli con Lorenzo Simonelli. L’inviato #GR1 Daniele Fortuna http - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: debutta Diaz nel triplo, Furlani prova a volare nel lungo; Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE; LIVE! Diaz e Dallavalle nel triplo, Bruni nell'asta. Dopo Furlani.
Mondiali di atletica Tokyo 2025, la diretta live di mercoledì 17 settembre: Diaz 16.94 nelle qualificazioni del triplo, c'è anche Dellavalle - Nel programma che scatta a mezzogiorno subito in pedana Dellavalle e Diaz nel salto triplo maschile. Scrive corriere.it
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: avanzano Furlani e Simonelli, Fantini nelle 8, Duplantis vince con il record del mondo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA I RISULTATI DELLA NOTTE 15. Come scrive oasport.it