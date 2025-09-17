LIVE Atletica Mondiali 2025 in DIRETTA | fiatone Diaz nella qualificazione del triplo bene Dallavalle

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA 12.46: ROBERTA BRUNI SUPERA 4.45 AL SECONDO TENTATIVO! 12.45: La statunitense Long si impone nella terza batteria dei 200 con 22?51, secondo posto per la giamaicana Moore con 22?56, terzo posto per la tedesca Junk con 22?81 12.43: Queste le protagoniste della terza batteria dei 200 donne: 2 Beyonce Defreitas (IVB) 22.81 22.97 63 3 Ashanti Moore (JAM) 22.31 22.31 16 4 Liranyi Alonso (DOM) 22.69 22.69 72 5 Sophia Junk (GER) 22.53 22.53 38 6 Kristie Edwards (AUS) 22.81 22.81 43 7 Mckenzie Long (USA) 21. 🔗 Leggi su Oasport.it

