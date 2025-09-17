LIVE Atletica Mondiali 2025 in DIRETTA | Diaz e Dallavalle vicini alla finale nel triplo Furlani prova a volare nel lungo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA 12.40: Roberta Bruni sbaglia il primo tentativo a 4.45 12.39. Il tedesco Weber vola in finale nel giavellotto con 87.21 12.39: Ritiro per lo spagnolo Jordan Diaz. Tanti problemi fisici per il campione olimpico quest'anno 12.38: La statunitense Jefferson Wooden vince la seconda batteria con 22?24, seconda la liberiana Davies con 22?76 e terza l'ivoriana Gbai con 22?81 12.37: Al via la seconda batteria dei 200 donne, le protagoniste: 2 Olivia Fotopoulou (CYP) 22.65 22.90 60 3 Jessica-Bianca Wessolly (GER) 22.
Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso
Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: debutta Diaz nel triplo, Furlani prova a volare nel lungo; Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE; LIVE! Sioli e Simonelli lontani dalla gloria, super Pernici. Ori a Kipyegon, Tinch e Kerr.
Mondiali di atletica Tokyo 2025, la diretta live di mercoledì 17 settembre: Diaz 16.94 nelle qualificazioni del triplo, c'è anche Dellavalle - Nel programma che scatta a mezzogiorno subito in pedana Dellavalle e Diaz nel salto triplo maschile.
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: avanzano Furlani e Simonelli, Fantini nelle 8, Duplantis vince con il record del mondo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA I RISULTATI DELLA NOTTE 15.