LIVE Atletica Mondiali 2025 in DIRETTA | Diaz e Dallavalle in finale nel triplo si ritira lo spagnolo campione olimpico Ora Furlani
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA 13.52. inizia forte Gayle che atterra a 8.33, salto da medaglia per il giamaicano 13.51: Eliminata Moser 13.50: 7.83 il primo salto di Tentoglou 13.49: Due errori per tutte le rivali di Moon e Morris a 4.75 13.48. Il kenyano Yrgo con 85.96 stacca il biglietto per la finale del giavellotto 13.47. E’ il momento di Mattia Furlani nella finale del salto in lungo! Questi i protagonisti dell’atto decisivo: 1 Miltiadis Tentoglou (GRE) 8.65 8.46 1 2 Tajay Gayle (JAM) 8.69 8.34 18 3 Mattia Furlani (ITA) 8. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: atletica - mondiali
Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso
Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano
Atletica, Mondiali di Tokyo 2025: oggi Diaz, Furlani, Bruni e Riva - X Vai su X
Radio1 Rai. . #Tokyo2025 Ai Mondiali di #atletica, oggi in gara, alle 13.35 (ora italiana) la finale del salto in alto maschile con il 19enne Matteo Sioli. Alle 13.40 circa, le semifinali dei 110 ostacoli con Lorenzo Simonelli. L’inviato #GR1 Daniele Fortuna http - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: debutta Diaz nel triplo, Furlani prova a volare nel lungo; Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE; LIVE! Tocca a Tortu e Desalu, grande attesa per Furlani nel lungo.
Mondiali di atletica Tokyo 2025, la diretta live di mercoledì 17 settembre: Diaz 16.94 nelle qualificazioni del triplo, c'è anche Dellavalle - Nel programma che scatta a mezzogiorno subito in pedana Dellavalle e Diaz nel salto triplo maschile. Scrive corriere.it
Diretta live Mondiali di Atletica Tokyo 2025 17 settembre, Andy Diaz e Dallavalle qualificato! Attesa per Furlani. Tortu nei 200m - Mondiali atletica Tokyo 17 settembre 2025, programma, medagliere, protagonisti di oggi dei campionati al quinto giorno: Furlani, Tortu, Diaz, Kaddari, Fontana, Riva ... Segnala sport.virgilio.it