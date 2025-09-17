In questa notizia si parla di: atalanta - juric

Atalanta, Ederson ko: controllo a Roma. Juric conferma la formazione anti-Pisa

Juric: «Lookman non sarà convocato, voglio un altro livello di appartenenza. L’Atalanta è umiltà e lavoro»

Atalanta, ecco il dopo Scamacca: 2 scudetti e 0.50 gol a partita con Juric

È tutto pronto per questa sera alle 21 quando l'Atalanta sfiderà il Psg: sarà il debutto europeo per l'allenatore Ivan Juric - facebook.com Vai su Facebook

#Atalanta, #Juric: "Il #Psg non ci spaventa". Poi torna sul caso #Lookman - X Vai su X

Psg-Atalanta, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming; LIVE Alle 21 Psg-Atalanta: Juric con Krstovic e De Ketelaere, dubbio Kvara per Luis Enrique; PSG-Atalanta, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita.

PSG-Atalanta: diretta live e risultato in tempo reale - Atalanta di Mercoledì 17 settembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net scrive

Psg-Atalanta: orario, formazioni, dove vederla in tv e in streaming, Champions League 2025-2026 - Atalanta, l'esordio di Juric con la Dea nella Champions League 2025- Lo riporta sport.virgilio.it