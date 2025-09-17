LIVE Alle 21 Ajax-Inter | Chivu sceglie Sucic e Pio Esposito c' è l' ex Klaassen

Gazzetta.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È arrivato il momento del debutto europeo di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra, che avvierà il proprio cammino da Amsterdam. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

live alle 21 ajax inter chivu sceglie sucic e pio esposito c 232 l ex klaassen

© Gazzetta.it - LIVE Alle 21 Ajax-Inter: Chivu sceglie Sucic e Pio Esposito, c'è l'ex Klaassen

In questa notizia si parla di: ajax - inter

Dove vedere in tv Ajax-Inter, Champions League calcio: orario, canale, streaming

Ajax-Inter (Champions League, 17-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Ajax-Inter: neanche una vittoria nei quattro precedenti

LIVE Alle 21 Ajax-Inter: Chivu sceglie Sucic e Pio Esposito, c'è l'ex Klaassen; Ajax-Inter, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming; Ajax-Inter dove vederla: DAZN, Sky o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni.

live 21 ajax interLIVE Alle 21 Ajax-Inter: Chivu sceglie Sucic e Pio Esposito, c'è l'ex Klaassen - È arrivato il momento del debutto europeo di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra, che avvierà il proprio cammino da Amsterdam ... Da gazzetta.it

live 21 ajax interLIVE YOUTH LEAGUE - Ajax-Inter 1-0, comincia la ripresa - Si torna in campo senza variazioni nelle due formazioni. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Live 21 Ajax Inter