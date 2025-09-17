LIVE Ajax-Inter Champions League calcio in DIRETTA | manca poco al fischio d’inizio! C’è Pio Esposito titolare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.40 Mancano venti minuti al fischio d’inizio! Per l’Inter sarebbe fondamentale partire con una vittoria in una trasferta cosi ostica. 20.03 Buonasera amici di OA Sport, manca un’ora al fischio d’inizio del match tra l’Inter di Chivu e l’Ajax di Heitinga, e da pochi minuti sono state rese note le formazioni ufficiali di questa importante partita: AJAX (4-3-3): Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Klaassen, Taylor, Regeer; Edvardsen, Weghorst, Godts. All. Heitinga INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram. 🔗 Leggi su Oasport.it

