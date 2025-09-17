CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 59? Dumfries scambia con Thuram trovandosi a tutt’uno con Jaros, ma Wijndal lo rimonta e ci mette una pezza in scivolata. 57? Ottima occasione per l’Inter con Dimarco che tenta il tiro dopo la sponda di Barella: il pallone è troppo centrale e termina facilmente tra le braccia di Jaros. 55? Dall’occasione sciupata da Godts, sembra esserci un altro Ajax in campo! La squadra olandese non riesce più a pressare come nella prima parte del primo tempo e l’Inter è stata bravo a spegnere l’entusiasmo con due gol da calcio d’angolo. 52? SFUMA IL TRE A ZERO DELL’INTER!! Barella ha tutto il tempo di crossare per Thuram che al posto di calciare eccede di altruismo optando per un velo che però non trova nessun suo compagno libero. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ajax-Inter 0-2, Champions League calcio in DIRETTA: Thuram trova la doppietta personale!