CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.55 Il prossimo impegno dell’Inter sarà contro il Sassuolo di Fabio Grosso, domenica 21 settembre alle 20.45, mentre in Champions League i nerazzurri torneranno in campo il 30 dello stesso mese, a San Siro alle 21.00, contro lo Slavia Praga! Per quanto riguarda l’Atalanta, è arrivata la prima sconfitta di Juric in Champions League visto il 4-0 subito al Parco dei Principi per via di un prepotentissimo PSG. L’appuntamento è a domani con la cronaca testuale in Diretta LIVE dell’esordio del Napoli di Conte in Champions League, con Kevin De Bruyne che tornerà all’Eithiad Stadium per affrontare il suo passato, il Manchester City di Guardiola! Grazie mille per averci fatto compagnia, buona notte a tutti! 93? TRIPLICE FISCHIO!! VINCE L’INTER!! La doppietta di Thuram regala i primi tre punti ai nerazzurri con Chivu che non sbaglia la prima da allenatore in Champions League. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ajax-Inter 0-2, Champions League calcio in DIRETTA: Thuram regala a Chivu la prima vittoria europea!