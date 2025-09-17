CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 69? Appena ammonito, Mkhitaryan lascia il campo per Frattesi! 68? Tentativo di Dolberg da calcio d’angolo che però di testa trova pronto Sommer. 67? Giallo per Mkhitaryan che commette fallo su Edvardsen! 65? Quando manca meno di mezz’ora alla fine del match, l’Inter sembra in assoluto controllo del doppio vantaggio conquistato. 63? Doppio cambio per l’Ajax: Dolberg e McConnel entrano per Taylor e Weghorst. 59? Dumfries scambia con Thuram trovandosi a tutt’uno con Jaros, ma Wijndal lo rimonta e ci mette una pezza in scivolata. 57? Ottima occasione per l’Inter con Dimarco che tenta il tiro dopo la sponda di Barella: il pallone è troppo centrale e termina facilmente tra le braccia di Jaros. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ajax-Inter 0-2, Champions League calcio in DIRETTA: i nerazzurri vedono il traguardo grazie alla doppietta di Thuram!