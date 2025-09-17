LIVE Ajax-Inter 0-1 Champions League calcio in DIRETTA | fine primo tempo! Thuram regala il vantaggio alla squadra di Chivu!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49? FINISCE IL PRIMO TEMPO!! Vantaggio meritato per l’Inter che resiste alla pressione dell’Ajax, con una grande seconda parte di primo tempo dove spinge e si appoggia bene su Pio Esposito, sempre bravo a difendere il pallone e a scaricare sui compagni. Thuram al momento sembrerebbe essere il migliore in campo del match, senza neanche considerare il gol del vantaggio che ha siglato! 46? L’Ajax cerca la rete del pareggio chiudendo l’Inter nella sua area di rigore! 45? Sono stati concessi tre minuti di recupero! 42? GOL DELL’INTER!! CI PENSA THURAM!! Stacco imperioso del francese da calcio d’angolo, che trova la rete sul primo palo!! Jaros non poteva nulla, con l’Ajax che dopo aver sfiorato l’1-0 si trova sotto di un gol alla fine del primo tempo! 40? SOMMER DICE DI NO A GODST!! L’Inter si complica la vita sbilanciandosi troppo con l’Ajax che parte in contropiede: Taylor lancia l’attaccante belga che si fa ipnotizzare dal portiere svizzero dei nerazzurri che compie un autentico miracolo, proprio nella settimana dove si è parlato della possibilità di lasciare spazio a Martinez! 38? L’Inter, dopo la delusione per un rigore che forse ci stava tutto, continua a cercare la rete del vantaggio in questo finale di primo tempo! 36? RIGORE ANNULLATO!! Oliver nota la trattenuta precedente che Thuram fa allo stesso Baas e annulla il calcio di rigore! 35? C’è un check al VAR, Oliver va a rivedere l’azione! 33? RIGORE PER L’INTER!! Baas tira giù Thuram in maniera abbastanza vistosa in area di rigore: Oliver lo ammonisce!! 32? CHE OCCASIONE PER L’INTER!! Esposito è bravissimo a difendere il pallone spalle alla porta e a girarsi: l’italiano appoggia a Thuram che con un doppio passo si libera per incrociare con il destro, ma il pallone sfiora di pochissimo il palo!! 30? Dimarco si ritrova con la possibilità di tirare dopo un calcio d’angolo, ma impatta male sul pallone che esce di lato al palo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ajax-Inter 0-1, Champions League calcio in DIRETTA: fine primo tempo! Thuram regala il vantaggio alla squadra di Chivu!