LIVE Ajax-Inter 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | la pressione degli olandesi mette in difficoltà i nerazzurri!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19? Contropiede dell’Inter con Dimarco che riesce a crossare ma il pallone è troppo lungo per tutti, anche per Thuram. 17? Giallo per Thuram per una gomitata ai danni di Edvardsen! 16? Superato il quarto d’ora, è l’Ajax che prova a cercare il gol del vantaggio con maggiore insistenza! 13? Il primo tiro della partita è dell’Ajax, con i Lancieri che sono bravissimi ad uscire dalla pressione dell’Inter e a trovare lo spazio per andare al tiro con Gaaei, terzi destro degli olandesi. Il suo tentativo, però, finisce alto sopra la traversa. 10? Inizia a crescere l’intensità della partita con Barella che commette fallo su Klassen, ex del match! 7? L’Ajax inizia a pressare in maniera importante, mettendo in difficoltà l’Inter! 4? Subito ottimi i nerazzurri che fin da subito cercano il vantaggio: bravo Dimarco a trovare il cross, ma Jaros ferma tutto in due tempi. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ajax - inter
Dove vedere in tv Ajax-Inter, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Ajax-Inter (Champions League, 17-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Ajax-Inter: neanche una vittoria nei quattro precedenti
Ajax-Inter su Prime Video: la Champions oggi in diretta da Amsterdam - X Vai su X
#Inter, tutto pronto per l’#Ajax. Una notte di esordi in #Champions da #Chivu forse insieme a Pio #Esposito https://buff.ly/KcHbEM3 Tutti i dettagli su http://barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: https://buff.ly/AZIIQpH - facebook.com Vai su Facebook
Ajax-Inter LIVE; Ajax - Inter (0-0) Champions League 2025; Ajax-Inter 1-0 LIVE.
LIVE - Ajax-Inter 0-0, 8': inizio all'attacco per i nerazzurri, Jaros in due tempi sul tiro di Dimarco - Mkhitaryan atterra un difensore dell'Ajax a ridosso dell'area biancorossa, Oliver interviene. Da msn.com
Ajax-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League - Inter di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it scrive