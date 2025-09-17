LIVE Ajax-Inter 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | la pressione degli olandesi mette in difficoltà i nerazzurri!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19? Contropiede dell’Inter con Dimarco che riesce a crossare ma il pallone è troppo lungo per tutti, anche per Thuram. 17? Giallo per Thuram per una gomitata ai danni di Edvardsen! 16? Superato il quarto d’ora, è l’Ajax che prova a cercare il gol del vantaggio con maggiore insistenza! 13? Il primo tiro della partita è dell’Ajax, con i Lancieri che sono bravissimi ad uscire dalla pressione dell’Inter e a trovare lo spazio per andare al tiro con Gaaei, terzi destro degli olandesi. Il suo tentativo, però, finisce alto sopra la traversa. 10? Inizia a crescere l’intensità della partita con Barella che commette fallo su Klassen, ex del match! 7? L’Ajax inizia a pressare in maniera importante, mettendo in difficoltà l’Inter! 4? Subito ottimi i nerazzurri che fin da subito cercano il vantaggio: bravo Dimarco a trovare il cross, ma Jaros ferma tutto in due tempi. 🔗 Leggi su Oasport.it

