LIVE Ajax-Inter 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | inizia il match dei nerazzurri alla Johan Cruijff Arena!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1? Il primo pallone del match è dell’Inter! INIZIA IL PRIMO TEMPO! 20.57 Squadre in campo! É il momento dell’inno della Champions League! 20.55 Fondamentale per l’Inter, sarà la riconquista della seconda palla a centrocampo, punto sempre fondamentale nelle partite di Champions League dove la fisicità è padrona del gioco: Barella dovrà dire la sua negli scontri che ingaggerà con Taylor! 20.52 Mancano meno di 10 minuti all’inizio del match! 20.49 L’Inter parte favorita, ma il pubblico olandese ovviamente vuole rovesciare il pronostico e trascinare la sua squadra alla vittoria: la Johan Cruijff Arena è più calda che mai per l’esordio stagionale del suo Ajax in questa nuova edizione della Champions League. 🔗 Leggi su Oasport.it
