Litiga col padre il giorno di Santo Stefano e gli spara | 28enne condannato per tentato omicidio

Avevano discusso durante il pranzo di Santo Stefano . Qualche ora dopo, nel pomeriggio, è tornato da lui e gli ha sparato: condannato per tentato omicidio un 28enne . 🔗 Leggi su Fanpage.it

Litiga col padre e lo accoltella all'addome: bloccato un trentasettenne

Cruz Hewitt litiga con il padre a Wimbledon, l’avversario lo batte e li sfotte entrambi

Litiga con il padre e rompe un dito a un carabiniere, nei guai un 33enne

LECCE | Litiga col padre, lo accoltella e fugge: ricercato 38enne ugentino - facebook.com Vai su Facebook

