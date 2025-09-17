Lite in diretta da Bianca Berlinguer | Fascista! vergogna ti prendo a pugni!
Momenti di grande tensione durante la puntata andata in onda ieri sera di “ È sempre Carta Bianca” condotta da Bianca Berlinguer su Rete Quattro, tra Enzo Iacchetti e Eyal Mizrhay, presidente della Federazione Amici di Israele Un durissimo scontro in tv tra il popolare comico e conduttore televisivo Enzo Iacchetti ed Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, durante il programma d’approfondimento condotto da Bianca Berlinguer in onda ogni martedì sulle retri Mediaset. I due ospiti stavano parlando su quanto sta accadendo nei territori occupati intorno alla striscia di Gaza quando, una parola di troppo, ha di fatto acceso la discussione sfociata poi in una vera e propria rissa verbale. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
In questa notizia si parla di: lite - diretta
Lite in diretta tra Helena Prestes e Javier Martinez: spunta l’ombra di Zeudi Di Palma
Loretta Goggi vs Mike Bongiorno: la lite in diretta che nessuno scorderà, la show girl senza filtri
Francesca pascale in lite su rai 3, attimi di panico e caos in diretta
Larissa Iapichino e la lite in diretta col padre-allenatore: la strigliata prima dell’eliminazione. È polemica: «Chiedile scusa» – Il video - X Vai su X
Lite tra vicini a Villagrazia di Carini: 10 denunciati. - facebook.com Vai su Facebook
Enzo Iacchetti, super rissa televisiva: “Fascista”, “Stron*o, ti prendo a pugni”. Caos in diretta a È sempre Cartabianca; Lite in diretta da Bianca Berlinguer: Fascista!, vergogna, ti prendo a pugni!; Mauro Corona litiga con Bianca Berlinguer, poi si scusa: «Ho fatto un pesce d'aprile».
‘È sempre Carta Bianca’, lite Iacchetti-Eyal Mizrahi: “Ti prendo a pugni stro**o” - Lite in diretta a È sempre Cartabianca tra Enzo Iacchetti ed Eyal Mizrahi sulla situazione a Gaza: insulti e minacce in studio, la conduttrice Bianca Berlinguer prova a calmare gli animi. Si legge su lapresse.it
Enzo Iacchetti perde le staffe in diretta a "È sempre Carta Bianca": Berlinguer ferma tutto - Dopo le parole di Iacchetti, subito è arrivata la riposta di Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, e da lì i toni si sono accesi. Lo riporta notizie.it