Lite in diretta da Bianca Berlinguer | Fascista! vergogna ti prendo a pugni!

Cityrumors.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di grande tensione durante la puntata andata in onda ieri sera di “ È sempre   Carta Bianca” condotta da Bianca Berlinguer su Rete Quattro, tra Enzo Iacchetti e Eyal Mizrhay, presidente della Federazione Amici di Israele Un durissimo scontro in tv tra il popolare comico e conduttore televisivo Enzo Iacchetti ed Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, durante il programma d’approfondimento condotto da Bianca Berlinguer in onda ogni martedì sulle retri Mediaset. I due ospiti stavano parlando su quanto sta accadendo nei territori occupati intorno alla striscia di Gaza quando, una parola di troppo, ha di fatto acceso la discussione sfociata poi in una vera e propria rissa verbale. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

lite in diretta da bianca berlinguer fascista vergogna ti prendo a pugni

© Cityrumors.it - Lite in diretta da Bianca Berlinguer: “Fascista!”, “vergogna, ti prendo a pugni!”

In questa notizia si parla di: lite - diretta

Lite in diretta tra Helena Prestes e Javier Martinez: spunta l’ombra di Zeudi Di Palma

Loretta Goggi vs Mike Bongiorno: la lite in diretta che nessuno scorderà, la show girl senza filtri

Francesca pascale in lite su rai 3, attimi di panico e caos in diretta

Enzo Iacchetti, super rissa televisiva: “Fascista”, “Stron*o, ti prendo a pugni”. Caos in diretta a È sempre Cartabianca; Lite in diretta da Bianca Berlinguer: Fascista!, vergogna, ti prendo a pugni!; Mauro Corona litiga con Bianca Berlinguer, poi si scusa: «Ho fatto un pesce d'aprile».

‘È sempre Carta Bianca’, lite Iacchetti-Eyal Mizrahi: “Ti prendo a pugni stro**o” - Lite in diretta a È sempre Cartabianca tra Enzo Iacchetti ed Eyal Mizrahi sulla situazione a Gaza: insulti e minacce in studio, la conduttrice Bianca Berlinguer prova a calmare gli animi. Si legge su lapresse.it

lite diretta bianca berlinguerEnzo Iacchetti perde le staffe in diretta a "È sempre Carta Bianca": Berlinguer ferma tutto - Dopo le parole di Iacchetti, subito è arrivata la riposta di Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, e da lì i toni si sono accesi. Lo riporta notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Lite Diretta Bianca Berlinguer