Lite davanti scuola a Napoli 17enne prende a martellate in testa l'ex compagno di classe | arrestato
Il minorenne è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. La vittima, invece, è stata portata in ospedale in codice giallo con ferite alla testa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: lite - davanti
Lite e accoltellamento davanti a un bar: la polizia blocca l'aggressore
Wanda Nara, Icardi, la lite per le figlie e la multa da 7mila euro: le bambine in lacrime davanti ai giornalisti
Wanda Nara, Icardi, la lite per le figlie e la multa da 7mila euro: le bambine in lacrime davanti ai giornalisti
Ostia, accoltellato a 21 anni e scaricato davanti all’ospedale: è grave. Ipotesi lite per lo spaccio https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/15/news/ostia_accoltellato_21_anni_lasciato_davanti_ospedale_grassi-424847377/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
ITALIA-MONDO | Lite violenta davanti a un ristorante cinese a Milano: la vittima colpita con un coltello da cucina, il presunto aggressore arrestato per tentato omicidio - facebook.com Vai su Facebook
Lite davanti scuola a Napoli, 17enne prende a martellate in testa l'ex compagno di classe: arrestato; Insegue il rivale in amore e lo uccide davanti a una scuola, poi si suicida; Napoli, uccide il marito durante una lite in casa: arrestata | L'omicidio avvenuto davanti alla figlia.
Lite davanti scuola a Napoli, 17enne prende a martellate in testa l’ex compagno di classe: arrestato - La vittima, invece, è stata portata in ospedale in codice giallo con ferite alla testa. Scrive fanpage.it
Rientro a scuola a Napoli, no ai cellulari: gli studenti si dividono. Plessi chiusi: è protesta - È cominciato ufficialmente ieri a Napoli l’anno scolastico caratterizzato dal divieto per gli studenti di utilizzare i telefonini ... Come scrive ilmattino.it