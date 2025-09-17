Lite davanti scuola a Napoli 17enne prende a martellate in testa l'ex compagno di classe | arrestato

Fanpage.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il minorenne è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. La vittima, invece, è stata portata in ospedale in codice giallo con ferite alla testa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

