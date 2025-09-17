Lite con aggressione in via Gambino una persona fermata | accertamenti in corso
C'è una persona fermata per la lite tra stranieri scoppiata in via Gambino nella tarda mattinata di oggi. Una delle due persone coinvolte ha riportato una lesione alla testa dopo aver ricevuto un colpo con un'arma bianca. L'aggressore sarebbe poi riuscito a dileguarsi nell'immediatezza dei fatti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: lite - aggressione
Lite e aggressione in strada: un uomo ferito con il vetro di una bottiglia
Avellino, lite tra minorenni sfocia in un'aggressione
Prima lite con la security, poi aggressione con gomitate agli agenti: arrestato 35enne
Lite in un bar degenera con aggressione e danneggiamenti, denuncia e Dacur per 36enne http://ow.ly/bhu4106lPUN [TuttOggi.info] #cronaca - facebook.com Vai su Facebook
Lite in un bar degenera con aggressione e danneggiamenti, denuncia e Dacur per 36enne http://ow.ly/bhu4106lPUN [http://TuttOggi.info] #cronaca - X Vai su X
Lite con aggressione in via Gambino, una persona fermata: accertamenti in corso; Lite con aggressione in via Gambino, una persona fermata: accertamenti in corso; Lite in via Gambino finisce a colpi di coltello e spranga: ferito un 20enne, portato in ospedale.
Lite in via Gambino finisce a colpi di coltello e spranga: ferito un 20enne, portato in ospedale - Sul posto gli agenti della polizia di Stato e della municipale ... lasicilia.it scrive
Catania, lite nei pressi di piazza Stesicoro finisce a coltellate - I fatti, come riporta LiveSicilia, si sono registrati questa mattina lungo via Carlo Felice Gambino, a Catania. Da meridionews.it