L' italiana Ip diventa azera | la cessione è sempre più vicina per 3 miliardi di euro
Il gruppo petrolifero Italiana Petroli (Ip), del gruppo Api, controllato dalla famiglia Brachetti Peretti, ha raggiunto un accordo preliminare per la vendita del 100% delle proprie azioni alla Socar, la compagnia energetica statale dell'Azerbaigian. L'operazione, che sarebbe in fase avanzata ma. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: italiana - diventa
Berlino contro le ong diventa un po' italiana
Frances Mayes diventa cittadina italiana: il 5 luglio la cerimonia a Cortona
Mayes diventa italiana: "Qui ho imparato a vivere"
#Spotify #Italia Rose Villain diventa la settima artista femminile Italiana che raggiunge 1 miliardo di streams su Spotify conteggiando brani da solista, collaborazioni e album. • "Come un tuono" (Con Guè) è il brano con più streams. (122.950.115). • "Radio Sak - facebook.com Vai su Facebook
L'italiana Ip diventa azera: la cessione è sempre più vicina, per 3 miliardi di euro; Brachetti Peretti vende i distributori e le raffinerie Ip agli azeri di Socar; L’Italia perde l’ultima dinastia petrolifera: addio a IP.
C’è un accordo per la vendita del gruppo petrolifero italiano IP a una società azera - C’è un accordo per la vendita del gruppo petrolifero italiano IP (Italiana Petroli) alla Socar, società petrolifera di proprietà dello Stato azero. ilpost.it scrive
Socar compra IP: 4.500 distributori italiani verso il colosso azero, affare da 3 miliardi - Il futuro di Api – Anonima Petroli Italiana, storica compagnia della famiglia Brachetti Peretti che controlla oltre 4. Scrive borsainside.com