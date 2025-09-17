I Mondiali 2025 di atletica devono ancora volgere al giro di boa e l’Italia ha già conquistato cinque medaglie: l’oro di Mattia Furlani nel salto in lungo, gli argenti di Nadia Battocletti (10.000 metri) e Antonella Palmisano (35 km di marcia), i bronzi di Leonardo Fabbri (getto del peso) e Iliass Aouani (maratona). Alla conclusione della rassegna iridata mancano cinque giorni di gare e il Bel Paese ha già eguagliato il bottino complessivo di Roma 1987 (due ori, due argenti, un bronzo). Per la terza edizione di fila si è conquistato almeno un titolo iridato (Massimo Stano nella 35 km di marcia a Eugene 2022 e Gianmarco Tamberi nel salto in alto a Budapest 2023) dopo ben diciannove anni di digiuno (Giuseppe Gibilisco fece festa nel salto con l’asta a Parigi 2003, poi ci dovette pensare il pugliese a sbloccare la situazione). 🔗 Leggi su Oasport.it

L'Italia sogna il 'sorpasso' sul record di medaglie ai Mondiali! Ancora due carte di peso per provarci